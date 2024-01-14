Части переселенцев продлят выплату средств на проживание — Finance.ua

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Части переселенцев продлят выплату средств на проживание

Казна и Политика
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Части переселенцев продлят выплату средств на проживание
Части переселенцев продлят выплату средств на проживание
Кабинет Министров Украины планирует продлить выплаты на проживание отдельным категориям внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, после 1 февраля выплаты для таких переселенцев будут продолжаться еще полгода.
«Главное изменение, которое мы сейчас готовим, это то, что есть группа внутренне перемещенных лиц, которые получали помощь уже длительный период времени, и по действующему регулированию в конце января для них прекращаются выплаты. Но мы сейчас финализуем постановление Кабмина, и надеемся, что правительство в ближайшее время его утвердит. И это постановление позволит продлить еще на полгода выплаты внутренне перемещенным лицам», — высказалась чиновница.
Она отметила, что это касается в частности:
  • нетрудоспособных людей;
  • пенсионеров;
  • детей;
  • лиц с инвалидностью.
С 1 февраля в Украине произойдут изменения относительно выплаты средств внутренним переселенцам. В настоящее время предусмотрено, что права на финансовую помощь лишатся ВПЛ, которые:
  • зарегистрировались до 1 августа 2023;
  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
  • вернулись в покинутое место жительства;
  • отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.
В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:
  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн;
  • получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
  • получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Также средства и дальше будут получать:
  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
  • переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т. п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
  • уполномоченные лица/получатели, утратившие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
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По материалам:
Діло
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