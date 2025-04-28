Цены на сигареты в Украине будут расти быстрее: в чем причина — Finance.ua

Цены на сигареты в Украине будут расти быстрее: в чем причина Сегодня 09:35

Закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. Кроме того, он содержит дополнительные нормы, что приведет к росту цен на сигареты.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Как отметили в НБУ, производители и импортеры табачной продукции уже некоторое время постепенно повышали цены, учитывая ожидаемое повышение акцизов и перевод их в евро, которое вступило в силу в конце марта 2025 года.

Согласно действующему графику, существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году, тогда как в 2026—2028 годах он будет расти умеренно.

Кроме того, с 1 апреля по 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет будут применять повышающий коэффициент 1,1 для расчета минимального акцизного налогового обязательства. По данным НБУ, это требование связано с тем, что в 2024 году доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет была меньше нормативного уровня в 60%.

«Ожидается, что это приведет к постепенному увеличению розничных цен по мере исчерпания запасов акцизных марок, приобретенных в указанные налоговые изменения», — отметили в НБУ.

Удорожание сигарет

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 марта подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Он был принят еще 4 декабря 2024 года.

По данным Госстата, в 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% (на 22,5 грн) до 118,7 грн за пачку. С начала 2025 года за январь-март сигареты подорожали на 7,8% до 128 гривен.

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