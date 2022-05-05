Цены на нефть выросли после предложенного ЕС эмбарго — Finance.ua

Цены на нефть выросли после предложенного ЕС эмбарго

Сегодня 12:46 — Энергетика

Предложение Европейского Союза по поводу новых санкций против россии, включая нефтяное эмбарго в течение шести месяцев, вызвало рост цен на нефть.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 110,74 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,4%, до 108,21 доллара за баррель. Оба контракта выросли более чем на 5 долларов за баррель 4 мая, а в начале сессии 5 мая прибавили в цене еще один доллар.

Источники Reuters сообщили, что в четверг, 5 мая, Организация стран-экспортеров нефти и союзные производители (ОПЕК+) согласятся повысить целевые показатели добычи на 432 тыс. баррелей в сутки на июнь. Таким образом, ОПЕК+ будет придерживаться планов по постепенному увеличению месячной добычи.

Читайте также Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо отметил, что другие производители не могут заменить российские предложения. В то же время он заявил о замедлении спроса на транспортное топливо и нефтехимические продукты в крупнейшем мировом импортере Китая в результате карантина через COVID-19.

Как отмечает агентство, предложение по новым санкциям требует единогласной поддержки 27 стран ЕС, чтобы вступить в силу, предусматривает поэтапное прекращение поставок российской нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Однако перед Евросоюзом стоит задача найти альтернативные источники в то время, когда цены на энергоносители резко выросли. ЕС ежедневно импортирует около 3,5 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов, а также зависит от поставок газа из москвы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.