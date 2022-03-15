Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель — Finance.ua
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Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель

Сегодня 13:12Энергетика
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Цены на нефть продолжили падение во вторник, 15 марта, опустившись до двухнедельного минимума. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Что с ценами? Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,4%, до 102,16 доллара за баррель после падения более чем на 6 долларов до 100,05 доллара в начале сессии. Нефть марки WTI впервые с 1 марта упала ниже уровня 100 долларов, упав на 4,2% до 98,43 доллара за баррель. Ранее на сессии она упала до 96,70 доллара.
Оба эталона снизились более чем на 5% накануне, при этом Brent упала на 5,1%, а WTI на 5,8%.
«Ожидания положительного развития событий в российско-украинских переговорах о прекращении огня укрепили надежды на смягчение напряженности на мировом рынке нефти», — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.
Ожидается, что президент США Джо Байден отправится в Брюссель на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами НАТО, чтобы обсудить войну россии на Украине, сообщили в понедельник американские и иностранные источники, знакомые с ситуацией.
Соединенные Штаты предостерегли Китай от оказания военной или финансовой помощи москве. Но Индия может принять предложение россии о покупке сырой нефти и других сырьевых товаров со скидкой, заявили два индийских чиновника, в знак того, что Дели хочет сохранить своего ключевого торгового партнера.
«Даже в случае прекращения огня цены на нефть, как ожидается, останутся на высоком уровне, поскольку попытки Запада изолировать москву с помощью санкций будут продолжаться, удерживая мировой рынок нефти в напряженном состоянии», — сказал Цуеси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.
«Тем не менее, недавнее падение на рынке нефти произошло из-за того, что некоторые инвесторы свернули свои длинные позиции, поскольку они все больше беспокоятся о недавней волатильности», — сказал он.
Инвесторы сократили оптимистичные ставки на нефть на прошлой неделе, поскольку цены выросли до многолетних максимумов, экономические перспективы ухудшились, а крайняя волатильность сделала позиции по дерривативам более дорогими.
По материалам: РБК-Україна
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