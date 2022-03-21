Цены на нефть растут на фоне продолжающейся войны в Украине — Finance.ua
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Цены на нефть растут на фоне продолжающейся войны в Украине

Сегодня 13:14Энергетика
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Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающейся российско-украинской войны, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $111,34 за баррель, что на $3,41 (3,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,15 за баррель, что на $3,45 (3,3%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,72 (1,7%), до $104,7 за баррель.
Цены как Brent, так и WTI подскочили более чем на 10% за четверг-пятницу, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.
В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.
По материалам: fixygen
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