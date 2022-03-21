Цены на нефть растут на фоне продолжающейся войны в Украине — Finance.ua

Цены на нефть растут на фоне продолжающейся войны в Украине

Сегодня 13:14 — Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник на фоне продолжающейся российско-украинской войны, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $111,34 за баррель, что на $3,41 (3,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,15 за баррель, что на $3,45 (3,3%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,72 (1,7%), до $104,7 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI подскочили более чем на 10% за четверг-пятницу, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.

В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.

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