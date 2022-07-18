Цены на нефть растут: что влияет на рынок — Finance.ua
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Цены на нефть растут: что влияет на рынок

Энергетика
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Цены на нефть продолжили рост в понедельник. Этому способствовало ослабление доллара и ограниченные запасы, компенсирующие беспокойство по поводу рецессии и перспектив широкомасштабных ограничений из-за Covid-19 в Китае.
Об этом пишет Reuters.
Так, сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 69 центов (0,7%) — до 101,85 долл. за баррель после роста на 2,1% в пятницу.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 27 центов (0,3%) — до 97,86 долл. за баррель после роста на 1,9% на предыдущей сессии.
"На прошлой неделе Brent и WTI показали наибольшее недельное падение примерно через месяц из-за опасений рецессии, которая повлияет на спрос на нефть.
На этой неделе в некоторых частях Китая продолжались массовые тестирования на COVID, что вызвало беспокойство по поводу спроса на нефть во втором крупнейшем потребителе нефти", — пишет агентство.
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Однако поставки нефти остаются ограниченными, что поддерживает цены.
Как и ожидалось, поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не дала ни одного обещания от главного производителя ОПЕК увеличить поставки нефти, отмечает издание.
В воскресенье старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что поездка приведет к тому, что производители нефти сделают еще несколько шагов с точки зрения поставок, но он не сказал, какая страна или страны увеличат производство.
«Несмотря на то, что не было никаких немедленных обещаний увеличить добычу нефти, США, как сообщается, отметили ожидаемое постепенное увеличение добычи», — сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном австралийском банке.
На этой неделе мировые рынки сосредоточены на возобновлении поставок российского газа в Европу через газопровод «Северный поток-1», ремонт которого планируется завершить 21 июля. Правительства, рынки и компании опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны рф против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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