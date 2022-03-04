Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов в ожидании эмбарго России — Bloomberg — Finance.ua
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Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов в ожидании эмбарго России — Bloomberg

Сегодня 13:15Энергетика
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НефтьНефть
Мировые цены на нефть могут вырасти вдвое — до 200 долларов за баррель, ожидая возможного введения эмбарго на торговлю этим сырьем с Россией.
Об этом сообщают аналитики Westbeck Capital Management, сообщает Bloomberg.
В письме инвесторам Westbeck Capital Management сообщил о том, что ограничения на торговлю российской нефтью будут двигать мировые цены на черное золото до 150, 175 и даже более 200 долларов за баррель. Это создаст значительное инфляционное давление по всему миру и вынудит ФРС к более жесткому поднятию ключевой ставки.
«Цены на нефтяных и фондовых рынках пока не включают этот риск, даже несмотря на то, что вероятность его реализации очень высока», — сообщили в компании.

Справка Finance.ua:

  • цены на нефть растут из-за опасений возможных перебоев с поставками после жестких санкций против российских банков. Поэтому трейдеры всячески пытались искать альтернативные источники нефти;
  • стоимость барреля майской нефти Brent 2 марта на 8:51 по Киеву составила $111,31 (+6,04%). Баррель апрельской нефти WTI торговался за $109,84 (+6,22%). Максимальные цены в ходе утренних торгов составили $111,66 и $110,14 соответственно;
  • консультационная компания Energy Aspects заявила, что для 70% российской нефти «проблемно найти покупателей»
По материалам: Економічна Правда
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