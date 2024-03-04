Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения после резкого повышения — Finance.ua
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Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения после резкого повышения

Энергетика
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Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник, 4 марта, после резкого повышения в конце прошлой недели.
Как изменились цены на нефть
Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:02 по киевскому времени составляет 83,61 долл. за баррель, что на 0,06 долл. (0,07%) выше показателя на закрытие прошлой сессии. 1 марта эти контракты подскочили в цене на 1,64 долл. (2%) — до 83,55 долл. за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на 0,05 долл. (на 0,06%) и составили 79,92 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на 1,71 долл. (2,2%) — до 79,97 долл. за баррель.
По итогам всей прошлой недели Brent подорожала на 3,4%, WTI — на 4,6%.
Что повлияло на цены
Причиной повышения цен в пятницу, 1 марта, стали опасения относительно дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке.
«Геополитическая напряженность оказывает все более „бычье“ влияние на рынок по мере того, как мы продвигаемся дальше в 2024 году», — заявил соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи изданию MarketWatch.
Между тем, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявил о продолжении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.
Участники альянса вновь подчеркнули, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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