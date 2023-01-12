Цены на недвижимость в ЕС растут: в каких странах самое стремительное подорожание — Finance.ua

Цены на недвижимость в ЕС растут: в каких странах самое стремительное подорожание
По данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении.
Как изменились цены на жилье в третьем квартале 2023 года
Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован:
- в Эстонии (+24,2%),
- Венгрии (+21,0%),
- Литве (+19,3%).
В то же время удешевление наблюдалось только в Дании (-2,4%).
По сравнению со вторым кварталом 2022 года стоимость жилья увеличилась в 20 странах-членах ЕС. Самый значительный квартальный подъем зарегистрирован на Кипре (+5,8%), Болгарии (+4,1%) и Австрии (+4,0%), а снижение наблюдалось в Дании (-3,8%), Швеции (-3, 1%), Финляндии (-1,3%), Румынии (-1,2%), Италии (-1,0%) и Германии (-0,4%).
Как изменились цены за год (до 3 квартала 2022 года):
- Эстония — рост на 24,2%;
- Венгрия — +21,0%;
- Литва — +19,3%;
- Чехия — +16,6%;
- Болгария — +15,6%;
- Словения — +15,4%;
- Хорватия — +14,8%;
- Словакия — +14,6%;
- Латвия — +13,7%;
- Португалия — +13,1%;
- Австрия — +12,8%;
- Нидерланды — +12,2%;
- Польша — +12,1%;
- Ирландия — +11,9%;
- Люксембург — +11,1%;
- Испания — +7,6%;
- Румыния — +7%;
- Франция — +6,5%;
- Мальта — +6,3%;
- Бельгия — +5,4%;
- Кипр — +5,3%;
- Германия — +4,9%;
- Италия — +3%;
- Финляндия — +1,3%;
- Швеция — +1,1%;
- Дания — −2,4%.
Как изменилась арендная плата
С 2010 по 2022 год арендная плата в ЕС выросла на 18,5%. Стоимость продолжала расти все 12 месяцев прошлого года, так, в третьем квартале зафиксирован рост на 2,1% против второго квартала и на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Наибольший рост продемонстрировали:
- Эстония (+199%),
- Венгрия (+174%),
- Люксембург (+140%),
- Литва (+137%),
- Латвия (+134%),
- Чехия (+133%),
- Австрия (+133%).
Снижение наблюдалось:
- в Греции (-22%),
- в Италии (-9%),
- на Кипре (-0,3%).
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