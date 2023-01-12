Цены на недвижимость в ЕС растут: в каких странах самое стремительное подорожание — Finance.ua

Цены на недвижимость в ЕС растут: в каких странах самое стремительное подорожание Сегодня 20:02 — Недвижимость

Цены на недвижимость в ЕС растут: в каких странах самое стремительное подорожание

По данным Евростата , в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении.

Как изменились цены на жилье в третьем квартале 2023 года

Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован:

в Эстонии (+24,2%),

Венгрии (+21,0%),

Литве (+19,3%).

В то же время удешевление наблюдалось только в Дании (-2,4%).

По сравнению со вторым кварталом 2022 года стоимость жилья увеличилась в 20 странах-членах ЕС. Самый значительный квартальный подъем зарегистрирован на Кипре (+5,8%), Болгарии (+4,1%) и Австрии (+4,0%), а снижение наблюдалось в Дании (-3,8%), Швеции (-3, 1%), Финляндии (-1,3%), Румынии (-1,2%), Италии (-1,0%) и Германии (-0,4%).

Как изменились цены за год (до 3 квартала 2022 года):

Эстония — рост на 24,2%;

Венгрия — +21,0%;

Литва — +19,3%;

Чехия — +16,6%;

Болгария — +15,6%;

Словения — +15,4%;

Хорватия — +14,8%;

Словакия — +14,6%;

Латвия — +13,7%;

Португалия — +13,1%;

Австрия — +12,8%;

Нидерланды — +12,2%;

Польша — +12,1%;

Ирландия — +11,9%;

Люксембург — +11,1%;

Испания — +7,6%;

Румыния — +7%;

Франция — +6,5%;

Мальта — +6,3%;

Бельгия — +5,4%;

Кипр — +5,3%;

Германия — +4,9%;

Италия — +3%;

Финляндия — +1,3%;

Швеция — +1,1%;

Дания — −2,4%.

Как изменилась арендная плата

С 2010 по 2022 год арендная плата в ЕС выросла на 18,5%. Стоимость продолжала расти все 12 месяцев прошлого года, так, в третьем квартале зафиксирован рост на 2,1% против второго квартала и на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольший рост продемонстрировали:

Эстония (+199%),

Венгрия (+174%),

Люксембург (+140%),

Литва (+137%),

Латвия (+134%),

Чехия (+133%),

Австрия (+133%).

Снижение наблюдалось:

в Греции (-22%),

в Италии (-9%),

на Кипре (-0,3%).

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Телеканал 24 По материалам:

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