Цены на лом в мире подскочили до исторического рекорда — Finance.ua
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Цены на лом в мире подскочили до исторического рекорда

Сегодня 22:44
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На мировых рынках цены на лом подскочили из-за роста котировок готовой продукции после полномасштабного военного вторжения России в Украину. В период с 22 февраля по 1 марта котировки лома на турецком рынке выросли до 535-540 долларов за тонну продукта.
Об этом сообщает профильное издание GMK со ссылкой на индикатор цен Kallanish.
За неделю (22 февраля по 1 марта) цены на лом марки HMS ½ подскочили на 6,5%, или на 33 доллара за тонну лома.
В издании считают, что от скачка цен на лом выигрывают турецкие производители. Дело в том, что импортеры, которые законтрактовали продукцию у черноморских экспортеров еще до войны между Украиной и Россией, теперь переключились на турецких поставщиков.
За неделю турецкие производители продали более 100 тысяч тонн лома.
«Эксперты ожидают, что в ближайшее время может произойти резкое повышение цен на всю металлопродукцию и сырье, так как будет сильнейший дефицит на заготовки и слябы, а скачки стоимости железной руды, газа и нефти окажут влияние на себестоимость продукции», — подчеркнули в профильном издании.
На других рынках также наблюдается резкий рост котировок. После начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, цены на газ в Европе также подскочили.
По материалам: Діло
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