Цены на клубнику начали падать — Finance.ua

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Цены на клубнику начали падать

Аграрный рынок
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Цены на клубнику начали падать
Цены на клубнику начали падать
В Украине начали снижаться цены на клубнику из открытого грунта. На сегодняшний день стоимость этой ягоды формируется в диапазоне 50−85 грн/кг ($1,37−2,32/кг), что в среднем в 1,5 раза дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом говорится в сообщении EastFruit.
«Стоит отметить, что сегодня земляника садовая в Украине стоит все же в среднем на 25% дороже, чем в конце мая прошлого года. Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка связывают с более поздним стартом начала сезона реализации ягоды открытого грунта», — информируют эксперты проекта.
Продажи украинской клубники садовой начались еще в начале текущего месяца, но это была исключительно тепличная ягода. На этой неделе производители западных областей Украины приступили к массовой реализации клубники из открытого грунта.
В текущем году сезон реализации этой ягоды из открытого грунта несколько задержался из-за холодной весны. Если в аналогичный период прошлого года практически все регионы Украины уже начали реализацию клубники садовой, то сегодня об этом сообщают только производители западных областей.
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По материалам:
zn.ua
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