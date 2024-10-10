Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды

Личные финансы
23
Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды
Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды
Ажиотаж на рынке картофеля в Украине не утихает, даже несмотря на длительный сбор этой продукции в местных хозяйствах, сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам самих производителей, основным фактором, провоцирующим рост цен в сегменте картофеля, стало снижение урожайности этой культуры из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года.
При этом фермеры отмечают, что из-за засухи, которая наблюдалась в основных регионах производства картофеля, очень высок процент некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.
Сегодня украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17−25 грн/кг ($0,41−0,61/кг), причем только за последнюю неделю цена на эту продукцию в Украине выросла в среднем на 19%.
Причиной роста цен в этом сегменте по-прежнему остается повышенный спрос со стороны оптовых компаний, продолжающих закупать данную продукцию для закладки на хранение. При этом в некоторых регионах из-за обильных дождей уборка картофеля несколько усложнена, что дополнительно оказывает поддержку росту цен на данную продукцию.
По материалам:
agroreview.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.