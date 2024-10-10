Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды — Finance.ua

Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды Сегодня 04:38 — Личные финансы

Цены на картофель в Украине устанавливают новые рекорды

Ажиотаж на рынке картофеля в Украине не утихает, даже несмотря на длительный сбор этой продукции в местных хозяйствах, сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам самих производителей, основным фактором, провоцирующим рост цен в сегменте картофеля, стало снижение урожайности этой культуры из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года.

При этом фермеры отмечают, что из-за засухи, которая наблюдалась в основных регионах производства картофеля, очень высок процент некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.

Сегодня украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17−25 грн/кг ($0,41−0,61/кг), причем только за последнюю неделю цена на эту продукцию в Украине выросла в среднем на 19%.

Причиной роста цен в этом сегменте по-прежнему остается повышенный спрос со стороны оптовых компаний, продолжающих закупать данную продукцию для закладки на хранение. При этом в некоторых регионах из-за обильных дождей уборка картофеля несколько усложнена, что дополнительно оказывает поддержку росту цен на данную продукцию.

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