Цены на газ в Европе снижаются — Finance.ua
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Цены на газ в Европе снижаются

Сегодня 18:16Энергетика
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Цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня почти через три недели после того, как Евросоюз предложил компаниям продолжать платить за экспорт природного газа в евро.
Об этом свидетельствуют данные по бирже ICE, передает Сегодня.
Цена газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах со снабжением 22 апреля снизилась на 7,8% (до 96,85 евро за 1 МВт·час).
Цены на газ в Европе снижаются
Цена по эквивалентному контракту в Великобритании упала на 8,5%. В то же время в Германии параллельно с газом подешевела электроэнергия (на 6,3%).
Отметим, что еще две недели назад цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой 22 апреля приближалась к отметке 300 евро за 1 МВт·час.

Ситуация с российскими ресурсами

В начале весны 2022 года цена газа на европейском спотовом рынке составила более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. 4 марта она достигла исторического максимума — 2,4 тысячи долларов, а 7 марта выросла до 3,5 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.
В то же время, разница цен между российской нефтью Urals и эталоном Brent приблизилась к 25 долларам за баррель. Ранее оба сорта стоили одинаково, но россиянам пришлось сделать большие скидки, чтобы удержать покупателей из-за санкций Запада.
По материалам: Сьогодні
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