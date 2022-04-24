Цены на газ в Европе снижаются — Finance.ua

Цена газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах со снабжением 22 апреля снизилась на 7,8% (до 96,85 евро за 1 МВт·час).
Цена по эквивалентному контракту в Великобритании упала на 8,5%. В то же время в Германии параллельно с газом подешевела электроэнергия (на 6,3%).
Отметим, что еще две недели назад цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой 22 апреля приближалась к отметке 300 евро за 1 МВт·час.
Ситуация с российскими ресурсами
В начале весны 2022 года цена газа на европейском спотовом рынке составила более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. 4 марта она достигла исторического максимума — 2,4 тысячи долларов, а 7 марта выросла до 3,5 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.
В то же время, разница цен между российской нефтью Urals и эталоном Brent приблизилась к 25 долларам за баррель. Ранее оба сорта стоили одинаково, но россиянам пришлось сделать большие скидки, чтобы удержать покупателей из-за санкций Запада.