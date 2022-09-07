Цены на б/у автомобили в Великобритании растут 29-й месяц подряд — Finance.ua

Цены на б/у автомобили в Великобритании растут 29-й месяц подряд 07.09.2022, 02:15 — Технологии&Авто

Цены на б/у автомобили в Великобритании растут 29-й месяц подряд

Рынок подержанных автомобилей в Великобритании продолжает бить рекорды, и, несмотря на инфляционное давление, цены на подержанные автомобили продолжают расти.

Согласно данным индекса розничных цен Auto Trader, который анализирует примерно 900 000 транспортных средств по всей стране, средние цены на подержанные автомобили в августе подскочили на 15,6 процента по сравнению с августом 2021 года, что стало 29-м месяцем подряд роста цен. С июля по август этого года цены подскочили на 0,3%.

Средняя цена подержанного автомобиля в Великобритании сейчас выросла на 36,4 процента по сравнению с августом 2020 года и на 43,4 процента с августом 2019 года. Интересно, что продажи б/у автомобилей во втором квартале этого года упали на 13 процентов по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Это падение продаж было вызвано нехваткой предложения.

Пересмотр цен на подержанные модели отдельных моделей показывает, что средняя цена Peugeot 107 подскочила до 3652 фунтов стерлингов (4187 долларов США), что на 43,2 процента больше, чем в августе 2021 года. Цены на Fiat Punto подскочили до 4 802 фунтов стерлингов (5 506 долларов США), что на 39,5 процента выше, Renault Scenic стоит 7 501 фунт стерлингов (8 600 долларов США), что на 38,5 процента больше, а средняя подержанная Toyota Prius стоит 15 388 фунтов стерлингов (17 644 долларов США), что составляет скачок на 38 процентов с августа прошлого года.

Однако есть некоторые модели, которые сейчас дешевле, чем в августе 2021 года. Например, стоимость Audi SQ5 упала на 4,4% до £34 325 ($39 358), Land Rover Discovery 4 упала на 5,1% до £20 085 ($23 030), BMW 8-Series упала на 7,4% до £53 206 (61 007 долларов), а средняя цена подержанного Jaguar XK резко упала на 12 процентов до 22 366 фунтов (25 645 долларов).

«NFDA ожидает, что стоимость б/у автомобилей еще некоторое время будет оставаться стабильной», — говорит исполнительный директор Национальной ассоциации дилеров по франшизе (NFDA) Сью Робинсон.

Телеканал 24 По материалам:

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