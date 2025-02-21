Цены на АЗС могут упасть: какое топливо будет дешеветь — Finance.ua

Цены на АЗС могут упасть: какое топливо будет дешеветь Сегодня 19:15

Цены на АЗС могут упасть: какое топливо будет дешеветь

В январе рост цен на АЗС произошел, в частности, из-за новых акцизов. Так, акциз на сжиженный газ вырос на 1,3 гривны за литр, на бензин — на 1,5 гривны, на дизель — на целых 2 гривны. Однако это не единственные факторы, потому что также значительно подорожала нефть.

«В начале января цена на нефть выросла почти на 10% - с 75 до 82 долларов за баррель. Это, в свою очередь, повлекло за собой повышение цен на топливо, которые подорожали примерно на 2,5−3 гривны. Увеличение стоимости горючего в основном стало следствием роста акцизов, хотя, возможно, цена дизельного топлива повысилось несколько больше. Изменения в цене на нефть были менее заметны», — рассказал в комментарии РБК-Украина директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в феврале наблюдается определенное охлаждение на рынке нефти. Цена нефти не вернулась к прежнему уровню, и сейчас она колеблется в пределах 76−78 долларов за баррель марки Brent. Соответственно, цены на топливо несколько снизились.

Эксперт добавляет, что разница между ценами пока стабильна, но сейчас наблюдается пик «мертвого сезона» — потребление горючего минимальное, а его запасов немало. Поэтому высока вероятность того, что в ближайшем будущем цены могут еще немного снизиться.

Эксперт уточняет, что снижение цен на заправках Украины может произойти еще до начала весны. При этом он указывает, что АЗС держат высокие цены из-за того, что они не выросли полностью на ту величину, которую диктовал рост акциза и рост цен на нефть.

«Цены на бензин и дизель должны были вырасти на 4 гривны, а фактически повысились всего на 3 или даже на 2,50. Это означает, что цены не полностью отразили прогнозируемое повышение. Причина — низкий спрос. Никто не хотел резко повышать цены, потому что наблюдается отсутствие спроса. Таким образом они пытались удержать цены на уровне, чтобы не потерять еще больше продаж. В результате, не достигли желаемого дохода», — объясняет он.

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