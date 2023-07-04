Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца — Finance.ua
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Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца

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Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца
Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца
После возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти каждый день увеличивается на 2−3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.
Об этом сообщает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в Facebook.
Выросли два налога — акцизы и НДС. Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л: примерно 3,5 грн — это акциз, остальные — НДС, дизтоплива — примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз — 1,3 грн/л. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС — до 3 грн/л.
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«Итак, новые-старые налоги на горючее действуют. За три дня бензин-ДП плюс 2 грн/л, сегодня ожидается еще плюс 2−3… Первая волна подорожания горючего обусловлена ​​именно НДС, поскольку его уплачивают при продаже. Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза», — объяснил эксперт.
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Куюн отметил, что в основном подорожание под бременем повышенного акциза будет касаться бензина, потому что по нему рост акциза более чем в два раза. Дизель и автогаз в большинстве своем покажут свою новую стоимость до конца этой недели. Подводить окончательные итоги по ценам следует в конце месяца.
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По материалам:
УНІАН
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