Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца — Finance.ua

Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца Сегодня 19:00

Цены на АЗС: эксперт рассказал, что ждет украинцев в конце месяца

После возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти каждый день увеличивается на 2−3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.

Об этом сообщает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в Facebook

Выросли два налога — акцизы и НДС. Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л: примерно 3,5 грн — это акциз, остальные — НДС, дизтоплива — примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз — 1,3 грн/л. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС — до 3 грн/л.

«Итак, новые-старые налоги на горючее действуют. За три дня бензин-ДП плюс 2 грн/л, сегодня ожидается еще плюс 2−3… Первая волна подорожания горючего обусловлена ​​именно НДС, поскольку его уплачивают при продаже. Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза», — объяснил эксперт.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Куюн отметил, что в основном подорожание под бременем повышенного акциза будет касаться бензина, потому что по нему рост акциза более чем в два раза. Дизель и автогаз в большинстве своем покажут свою новую стоимость до конца этой недели. Подводить окончательные итоги по ценам следует в конце месяца.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.