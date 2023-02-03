Цены на аренду квартир во Львове и Киеве — статистика
По состоянию на январь 2023 года Киев и Львов являются самыми популярными городами по количеству запросов аренды жилья. Львов стал «точкой опоры» после начала войны. Несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, многие продолжают выбирать его именно как «безопасную альтернативу» Киеву во время полномасштабной войны.
Об этом сообщают аналитики приложения для поиска аренды Bird. Они спросили опыт людей, которые переехали из Киева во Львов и сравнили его со своими статистическими данными.
Цены
«Есть ощущение, что Киев выровнялся по ценам со Львовом, и произошло это не путем какого-то резкого роста во Львове, а как раз в результате падения цен в Киеве. И это не только аренда жилья: такси, продукты, абонементы в зал. Если раньше я думал так: есть все города, есть Львов/Харьков/Одесса — это х1.5 и есть Киев, это просто х2 ко всему, то сейчас как-то все более-менее вышло на один уровень» — Сергей, менеджер в страховой компании.
Аналитики сайта сравнения цен на аренду в Киеве и Львове брали средние показатели за период с 1 января 2023 по 1 февраля 2023:
Другие сферы жизни совпадают с тем, что сказал Сергей: 4,5 км на такси в Киеве обойдется примерно 83 грн, во Львове 81. Гречка в Сильпо Киева стоит 78 грн, а Львова — 77. Но в общем получается, что во Львове жить дороже, чем в столице.
Пробки
Пробки на дорогах, особенно в центре — если в Киеве это связывают с большим количеством людей и автомобилей, то во Львове дополнительной причиной называют архитектуру города. Итак, неотложным является вопрос развития комфортного общественного транспорта и велодорожек.
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«Ездить на авто во Львове — огромная проблема. Сплошные пробки, и ты никак не можешь их объехать. Плюсом по сравнению с Киевом является то, что здесь почти всюду можно дойти пешком. Поэтому при поиске аренды я просто смотрел варианты в центре и в ближнем центре», — Павел, менеджер проектов в IT компании.
Старый или новый жилищный фонд
Киев имеет очень миксированный жилищный фонд. Новостройки здесь можно найти в центре и в окрестностях. Популярными вариантами также были города-сателлиты. У Львова более структурированное разделение. Старые австрийские дома в центре, в то время как новостройки в основном в новых кварталах, соответственно, и расположены они дальше от центра.
«Львов, как и Киев, не переполнен идеальными вариантами, нужно искать компромисс. Для меня было важно наличие лифта в доме, потому что маленький ребенок, коляска, каждый день выходим гулять. По цене/размещению в Киеве было больше вариантов, хотя во Львове понравилось, что есть много небольших скверов и всегда есть где пройтись с ребенком» — София, дизайнер в видеопродакшн студии.
Итак, получается — Львов — новый Киев, который так же насыщен культурными событиями, популярными ресторанами и барами, учитывая количество внутренне перемещенных лиц — там точно есть несколько старых друзей. Но на сегодняшний день жизнь в нем дороже. И вряд ли можно прогнозировать какое-то снижение, ведь спрос не становится меньше, и даже несмотря на цены люди продолжают выбирать этот город для жизни.
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