Цены на аренду квартир во Львове и Киеве — статистика 03.02.2023, 14:02 — Личные финансы

Цены на аренду квартир во Львове и Киеве — статистика

По состоянию на январь 2023 года Киев и Львов являются самыми популярными городами по количеству запросов аренды жилья. Львов стал «точкой опоры» после начала войны. Несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, многие продолжают выбирать его именно как «безопасную альтернативу» Киеву во время полномасштабной войны.

Об этом сообщают аналитики приложения для поиска аренды Bird . Они спросили опыт людей, которые переехали из Киева во Львов и сравнили его со своими статистическими данными.

Цены

«Есть ощущение, что Киев выровнялся по ценам со Львовом, и произошло это не путем какого-то резкого роста во Львове, а как раз в результате падения цен в Киеве. И это не только аренда жилья: такси, продукты, абонементы в зал. Если раньше я думал так: есть все города, есть Львов/Харьков/Одесса — это х1.5 и есть Киев, это просто х2 ко всему, то сейчас как-то все более-менее вышло на один уровень» — Сергей, менеджер в страховой компании.

Аналитики сайта сравнения цен на аренду в Киеве и Львове брали средние показатели за период с 1 января 2023 по 1 февраля 2023:

Инфографика: Bird

Инфографика: Bird

Другие сферы жизни совпадают с тем, что сказал Сергей: 4,5 км на такси в Киеве обойдется примерно 83 грн, во Львове 81. Гречка в Сильпо Киева стоит 78 грн, а Львова — 77. Но в общем получается, что во Львове жить дороже, чем в столице.

Инфографика: Bird

Инфографика: Bird

Пробки

Пробки на дорогах, особенно в центре — если в Киеве это связывают с большим количеством людей и автомобилей, то во Львове дополнительной причиной называют архитектуру города. Итак, неотложным является вопрос развития комфортного общественного транспорта и велодорожек.

«Ездить на авто во Львове — огромная проблема. Сплошные пробки, и ты никак не можешь их объехать. Плюсом по сравнению с Киевом является то, что здесь почти всюду можно дойти пешком. Поэтому при поиске аренды я просто смотрел варианты в центре и в ближнем центре», — Павел, менеджер проектов в IT компании.

Старый или новый жилищный фонд

Киев имеет очень миксированный жилищный фонд. Новостройки здесь можно найти в центре и в окрестностях. Популярными вариантами также были города-сателлиты. У Львова более структурированное разделение. Старые австрийские дома в центре, в то время как новостройки в основном в новых кварталах, соответственно, и расположены они дальше от центра.

«Львов, как и Киев, не переполнен идеальными вариантами, нужно искать компромисс. Для меня было важно наличие лифта в доме, потому что маленький ребенок, коляска, каждый день выходим гулять. По цене/размещению в Киеве было больше вариантов, хотя во Львове понравилось, что есть много небольших скверов и всегда есть где пройтись с ребенком» — София, дизайнер в видеопродакшн студии.

Итак, получается — Львов — новый Киев, который так же насыщен культурными событиями, популярными ресторанами и барами, учитывая количество внутренне перемещенных лиц — там точно есть несколько старых друзей. Но на сегодняшний день жизнь в нем дороже. И вряд ли можно прогнозировать какое-то снижение, ведь спрос не становится меньше, и даже несмотря на цены люди продолжают выбирать этот город для жизни.

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