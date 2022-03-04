Центробанк РФ снизил комиссию при покупке валюты до 12% — Finance.ua
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Центробанк РФ снизил комиссию при покупке валюты до 12%

Сегодня 10:49Мир
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Центробанк РФ решил снизить с 30% до 12% комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров.
Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ.
«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности, с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы сделки», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 3 марта центробанк России приказал брокерам взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты);
  • кроме того, россиянам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными.
По материалам: Економічна Правда
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