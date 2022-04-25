Ценные бумаги Украины подешевели на 22% за месяц — Finance.ua

Ценные бумаги Украины подешевели на 22% за месяц

Сегодня 06:56 — Фондовый рынок

Ценные бумаги Украины подешевели на 22% за месяц

За период с 29 марта, когда котировки еврооблигаций Украины резко подскочили после украинско-российских переговоров в Стамбуле, они опять упали в среднем на 22%. При этом в течение последней недели, после того, как рф заявила о начале второй фазы войны против Украины, котировки украинских еврооблигаций снизились в среднем еще на 6,6%. Меньше всего подешевели самые короткие бумаги с погашением в сентябре 2022 года: их цена за неделю снизилась на 5,1%, до 57,8% номинала.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Доходность к погашению коротких бумаг выросла до 219,4% против 184,9% годовых неделей ранее. Ставки бумаг с погашением в 2023-2024 годах увеличились за неделю на 8,8-5,1 процентных пункта (п.п.), а более долгосрочных — на 2,9-1,6 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 88,5% годовых, в 2024 году — 64% годовых, в 2025 году — 48,7%, в 2026 году — 40,6%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. выросли до 35,9-30,4%, а самых «длинных» с погашением в 2032-2033 гг. — до 26,7-26%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 43,9%, в 2030 году — 24,2%, что на 3,3 п.п. и 1,5 п.п. соответственно ниже показателей неделю назад.

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