Цена на нефть опустилась ниже 100 долларов — Finance.ua

Цена на нефть опустилась ниже 100 долларов

Сегодня 17:03 — Энергетика

Нефть эталонной марки Brent перешла к снижению в ходе торгов 25 февраля, тогда как WTI удерживается в небольшом плюсе.

Об этом сообщает «Интерфакс»

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к обеду подешевели на 0,28 доллара (0,28%) — до 98,8 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,07 доллара (0,08%) — до 92,88 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть марки Brent превышали 105 долларов после начала войны против Украины из-за опасений по поводу поставок нефти из России.

Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором примут участие и представители России. Аналитики уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

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