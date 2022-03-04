Цена на газ в Европе преодолела новый максимум — Finance.ua

Цена на газ в Европе преодолела новый максимум

Сегодня 17:33 — Энергетика

Спотовая цена газа в Европе днем 4 марта обновила исторический рекорд, взяв планку в 2,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает «Интерфакс»

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла 2391 доллара за тысячу кубометров, в то время как в четверг торги завершились на уровне 1724 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов.

Кроме войны России против Украины, на этой неделе в Европе наблюдается снижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников — ветрогенерации.

Еще одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.

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