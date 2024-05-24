Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео) — Finance.ua

Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео) 24.05.2024, 00:06 — Технологии&Авто

Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)

В Южной Корее представили новый Kia EV3. Самый маленький и самый доступный электрокроссовер марки поступит в продажу с марта 2025 года по цене чуть более 30 тыс. долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Электромобиль Kia EV3 практически не изменился по сравнению с прошлогодним серийным концепт-каром. К тому же, за неделю до премьеры в интернет попали шпионские фото авто, и представители Kia отправляли в СМИ письма с просьбой убрать их (поступило такое письмо и в редакцию Фокуса).

Читайте также: Как купить авто из США

Новый Kia EV3 отличается рубленым дизайном в духе старших моделей EV5 и EV9. У него тоненькие фары и расширенные крылья, а ручки задней двери скрыты в стойках крыши.

Размеры Kia EV3 2025:

длина — 4300 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1560 мм;

колесная база — 2680 мм.

В салоне Kia EV3 на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея, также есть проекция данных на лобовое стекло. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.

Новый Kia EV3 2025 построен на платформе E-GMP и имеет 400-вольтную архитектуру. Со старта предложат только одну переднеприводную версию на 204 л. с. Она способна разогнаться до сотни за 7,5 с и развить 170 км/ч. Позже ожидается более мощный кроссовер Kia EV3 GT.

На выбор будут доступны батареи на 58,3 и 81,4 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 600 км. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 31 минуту, также будет доступна двунаправленная зарядка.

Важное напоминание для автовладельцев — Finance.ua запустило продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто на СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.