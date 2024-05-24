Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео) — Finance.ua
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Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)

Технологии&Авто
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Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)
Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)
В Южной Корее представили новый Kia EV3. Самый маленький и самый доступный электрокроссовер марки поступит в продажу с марта 2025 года по цене чуть более 30 тыс. долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.
Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)
Электромобиль Kia EV3 практически не изменился по сравнению с прошлогодним серийным концепт-каром. К тому же, за неделю до премьеры в интернет попали шпионские фото авто, и представители Kia отправляли в СМИ письма с просьбой убрать их (поступило такое письмо и в редакцию Фокуса).

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Новый Kia EV3 отличается рубленым дизайном в духе старших моделей EV5 и EV9. У него тоненькие фары и расширенные крылья, а ручки задней двери скрыты в стойках крыши.

Размеры Kia EV3 2025:

  • длина — 4300 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1560 мм;
  • колесная база — 2680 мм.
В салоне Kia EV3 на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея, также есть проекция данных на лобовое стекло. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.
Новый Kia EV3 2025 построен на платформе E-GMP и имеет 400-вольтную архитектуру. Со старта предложат только одну переднеприводную версию на 204 л. с. Она способна разогнаться до сотни за 7,5 с и развить 170 км/ч. Позже ожидается более мощный кроссовер Kia EV3 GT.
На выбор будут доступны батареи на 58,3 и 81,4 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 600 км. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 31 минуту, также будет доступна двунаправленная зарядка.
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По материалам:
Фокус
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