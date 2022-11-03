Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото) — Finance.ua
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Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото)

Технологии&Авто
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Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото)
Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото), Фото: General Motors
Новый Chevrolet Onix поступил в продажу. Компактный седан узбекской сборки стоит от 9900 до 14 800 долларов.
Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.
Седан Chevrolet Onix — преемник хорошо известных у нас моделей Lacetti и Cobalt. Вполне возможно, что он появится на украинском рынке, модели UzAuto Motors представлены в нашей стране. Раньше они продавали под брендом Ravon, а теперь стали Chevrolet.
Chevrolet Onix 2022 более обтекаемый, чем предшественники. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.
Габариты Chevrolet Onix 2022:
  • длина — 4474 мм;
  • ширина — 1730 мм;
  • высота — 1471 мм;
  • колесная база — 2600 мм.
В салоне преобладают изогнутые поверхности, а приборы помещены в отдельные колодцы. У седана вместительный 469-литровый багажник.
Фото: Дженерал Моторс
Фото: Дженерал Моторс
Базовая комплектация Chevrolet Onix включает в себя кондиционер, 2 подушки безопасности и ESP, а более дорогой вариант получил парктроник, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и подогрев передних кресел. В 2023 году добавят топовую версию с климат-контролем, люком, подогревом задних сидений и мониторингом «слепых» зон.
Фото: Дженерал Моторс
Фото: Дженерал Моторс
Седан Chevrolet Onix 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями — 90-сильным атмосферным и 132-сильным турбированным. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП.
По материалам:
Фокус
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