Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото) — Finance.ua

Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото) Сегодня 01:30 — Технологии&Авто

Цена $10 000 и большой багажник: стартовала продажа преемника Chevrolet Lacetti (фото), Фото: General Motors

Новый Chevrolet Onix поступил в продажу. Компактный седан узбекской сборки стоит от 9900 до 14 800 долларов.

Об этом сообщает официальный сайт UzAuto Motors.

Седан Chevrolet Onix — преемник хорошо известных у нас моделей Lacetti и Cobalt. Вполне возможно, что он появится на украинском рынке, модели UzAuto Motors представлены в нашей стране. Раньше они продавали под брендом Ravon, а теперь стали Chevrolet.

Chevrolet Onix 2022 более обтекаемый, чем предшественники. У него широкая решетка радиатора и продолговатые фары.

Габариты Chevrolet Onix 2022:

длина — 4474 мм;

ширина — 1730 мм;

высота — 1471 мм;

колесная база — 2600 мм.

В салоне преобладают изогнутые поверхности, а приборы помещены в отдельные колодцы. У седана вместительный 469-литровый багажник.

Фото: Дженерал Моторс

Базовая комплектация Chevrolet Onix включает в себя кондиционер, 2 подушки безопасности и ESP, а более дорогой вариант получил парктроник, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и подогрев передних кресел. В 2023 году добавят топовую версию с климат-контролем, люком, подогревом задних сидений и мониторингом «слепых» зон.

Фото: Дженерал Моторс

Седан Chevrolet Onix 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями — 90-сильным атмосферным и 132-сильным турбированным. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП.

Фокус По материалам:

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