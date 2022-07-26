Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль — Finance.ua
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Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль

Технологии&Авто
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Американская компания Cadillac представила концептуальный электрический лифтбек Celestiq, пише u-news.com.ua.
Серийная машина должна стать самой дорогой моделью марки в современной истории, сообщает пресс-служба бренда. Дизайнеры, работавшие над внешностью Cadillac Celestiq, вдохновлялись довоенными моделями Cadillac V-16, а также Cadillac Eldorado Brougham 1957 года.
При этом часть дизайнерских решений отсылает к современному электрокроссоверу Cadillac Lyriq. Салон отделан кожей красного цвета. У автомобиля четыре раздельных кресла и пять дисплеев, включая 55-дюймовый экран на всю ширину передней панели.
Технические характеристики модели объявят во время презентации серийной версии Cadillac Celestiq, которая состоится в конце этого года. Выпускать модель будут ограниченным тиражом.Источник статьи: Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль
По материалам:
Finance.ua
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