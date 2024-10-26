Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую версию — Finance.ua
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Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую версию

Технологии&Авто
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Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую версию
Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую версию, Фото: motor1
Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny готовится к смене поколения. Новый автомобиль удивит своими характеристиками благодаря разнообразию модификаций и будет очень дешевой машиной.
О долгожданном автомобиле напоминает Motor1. В свою очередь, у японской компании ранее часть планов по расширению модельной линейки Suzuki Jimny уже подтвердили официально. О другом просто намекнули.
Недорогой внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую модификацию. Этот вариант уже показали на первом фото. Тизер затемнен, но видим измененную светотехнику. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Запас хода ожидается на уровне 400 км. Хотя никакой конкретики об этом пока нет.
Пикап Suzuki Jimny также давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую ​​машину, но известно, что подобная модификация давно в разработке. Для обеспечения практичности можно ожидать вместительный грузовой отсек.
Еще один вариант — гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде до полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. В любом случае, низкая цена должна остаться в фокусе разработчиков.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Обозреватель
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