Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов — Finance.ua

Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов

Сегодня 17:23 — Мир

Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов

По итогам марта разница между ожидаемыми нефтегазовыми доходами и фактически поступившими в российский бюджет составляет 302 миллиарда рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на минфин рф.

«Коррекция обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД (налога на дополнительный доход. — Ред.) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения», — говорится в сообщении министерства.

Ранее планировалось, что в марте в федеральный бюджет поступит 790 миллиардов рублей.

После вторжения россии в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели ряд санкций, касающихся, в том числе, нефтегазового российского экспорта. Так, США и некоторые другие страны ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа.

В марте власти России объявили, что с «недружественными странами», то есть теми, кто ввел санкции в отношении России, расчеты за газ будут производиться с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Новый порядок оплаты был введен с апреля. Большинство стран заявили, что не будут платить за газ в рублях, поскольку это не предусмотрено контрактами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.