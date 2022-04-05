Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов — Finance.ua
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Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов

Сегодня 17:23Мир
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Бюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходовБюджет России в марте недополучил более ₽300 миллиардов нефтегазовых доходов
По итогам марта разница между ожидаемыми нефтегазовыми доходами и фактически поступившими в российский бюджет составляет 302 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на минфин рф.
«Коррекция обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД (налога на дополнительный доход. — Ред.) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения», — говорится в сообщении министерства.
Ранее планировалось, что в марте в федеральный бюджет поступит 790 миллиардов рублей.
После вторжения россии в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели ряд санкций, касающихся, в том числе, нефтегазового российского экспорта. Так, США и некоторые другие страны ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа.
В марте власти России объявили, что с «недружественными странами», то есть теми, кто ввел санкции в отношении России, расчеты за газ будут производиться с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Новый порядок оплаты был введен с апреля. Большинство стран заявили, что не будут платить за газ в рублях, поскольку это не предусмотрено контрактами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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