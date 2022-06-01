Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций

Сегодня 11:42Казна и Политика
1
Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигацийБюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций
Во вторник на аукционе по продаже военных облигаций государство привлекло в бюджет более 3 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Инвесторам предложено 5 выпусков облигаций, из которых один — долларовый выпуск со сроком обращения 1 год под 3,7% годовых.
Срок погашения и ставки по гривневым бумагам были такими:
  • 2 месяца с доходностью 9,5%;
  • 3 месяца с доходностью 9,5%;
  • 6 месяцев с доходностью 10%;
  • 1,5 года с доходностью 11,5%.
Наибольший спрос сосредоточился на полугодовых бумагах, приобретенных на сумму 1,7 млрд грн. От продажи долларового выпуска Украина получила около 462 млн грн в эквиваленте.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.