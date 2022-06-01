Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций — Finance.ua

Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций

Сегодня 11:42 — Казна и Политика

Бюджет получил еще 3 миллиарда от продажи военных облигаций

Во вторник на аукционе по продаже военных облигаций государство привлекло в бюджет более 3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Инвесторам предложено 5 выпусков облигаций, из которых один — долларовый выпуск со сроком обращения 1 год под 3,7% годовых.

Срок погашения и ставки по гривневым бумагам были такими:

2 месяца с доходностью 9,5%;

3 месяца с доходностью 9,5%;

6 месяцев с доходностью 10%;

1,5 года с доходностью 11,5%.

Наибольший спрос сосредоточился на полугодовых бумагах, приобретенных на сумму 1,7 млрд грн. От продажи долларового выпуска Украина получила около 462 млн грн в эквиваленте.

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