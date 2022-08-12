Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги — Finance.ua

Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги

Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил увеличение расходов Государственного бюджета на 270,2 млрд грн, большинство из которых — на безопасность и оборону. Покрыть дополнительные расходы планируется за счет увеличения внутренних заимствований.

Об этом сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов.

«Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект № 7644, который уже в ближайшее время будет вынесен в сессионный зал. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 270,2 млрд грн. Подавляющая часть средств — 269,45 млрд — пойдут на обеспечение национальной безопасности и обороны», — отметил Аристов в Facebook.

Больше всего расходы увеличиваются, по словам нардепа, на нужды Минобороны — на 241,2 млрд грн. Кроме этого, дополнительные средства предусматриваются, в частности, для МВД (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Главного управления разведки МО (+2,1 млрд грн).

При этом нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект предусматривает 12,7 млрд. «Нафтогазу» на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады.

«Для покрытия дополнительных расходов будут увеличены внутренние заимствования путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На такую же сумму увеличится предельный объем государственного долга на конец года. То есть законопроект сбалансирован по поступлениям и расходам государственного бюджета. И самое главное: он очень важен, так как обеспечение нужд национальной безопасности — это безусловный приоритет государства. К тому же использовать средства от западных партнеров на оборонные цели мы не можем — международные финансовые организации не покрывают расходы в военной сфере», — отметил Аристов.

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УНН По материалам:

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