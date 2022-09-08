Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен — Finance.ua
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Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен

Казна и Политика
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Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен
Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен
Президент Владимир Зеленский сообщил, что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.
Об этом он заявил в видеообращении.
«Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты — политически важные пункты», — сказал Зеленский.
Первый. Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один.
Второе. Социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме.
Третий пункт. Чтобы пройти это время и обеспечить финансовую, социальную стабильность, нужно максимально сократить все некритические расходы государства, все, что не способствует обороне, не способствует экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени.
Четвертым пунктом Зеленский назвал активизацию экономических отношений, а пятым — специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.
Президент рассчитывает, что проект бюджета будет подан в Верховную Раду в срок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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