Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина — Finance.ua
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Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина

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Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина
Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина
Министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Анонимные Телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — подчеркнули в Минфине.
Там отметили, что законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения «начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не раньше года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках».
Этот процесс, как уверяют, будет проходить публично и потребуются обсуждения с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.
«Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины», — отметили в Минфине.

Справка Finance.ua:

  • С января 2025 года в Украине начали действовать новые налоговые правила для физических лиц-предпринимателей, которые предусматривают обязательную уплату единого налога и повышение военного сбора. Эти изменения утверждены правительством в конце 2024 года.
  • С начала полномасштабной войны ФЛП получили право не платить ЕСВ, однако в государственном бюджете на 2025 год эту льготу отменили. Впрочем, его могут не платить лица, находящиеся на оккупированных территориях, а также ФЛП — наемные сотрудники. Детальнее о том, что изменилось для ФЛП с 1 января 2025 года — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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