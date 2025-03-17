Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина — Finance.ua

Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина Сегодня 12:02

Будут ли повышать налоги для ФЛП в этом году: ответ Минфина

Министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Анонимные Телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — подчеркнули в Минфине.

Там отметили, что законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения «начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, — не раньше года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках».

Этот процесс, как уверяют, будет проходить публично и потребуются обсуждения с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.

«Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины», — отметили в Минфине.

Справка Finance.ua:

С января 2025 года в Украине начали действовать новые налоговые правила для физических лиц-предпринимателей, которые предусматривают обязательную уплату единого налога и повышение военного сбора. Эти изменения утверждены правительством в конце 2024 года.

С начала полномасштабной войны ФЛП получили право не платить ЕСВ, однако в государственном бюджете на 2025 год эту льготу отменили. Впрочем, его могут не платить лица, находящиеся на оккупированных территориях, а также ФЛП — наемные сотрудники. Детальнее о том, что изменилось для ФЛП с 1 января 2025 года — читайте в статье по ссылке.

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