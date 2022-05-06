Будущее украинских компаний после войны (опрос) — Finance.ua

Будущее украинских компаний после войны (опрос)

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Будущее украинских компаний после войны (опрос)

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua провел опрос среди представителей предприятий разных отраслей и выяснил, как видят свое будущее украинские компании после войны.

Если в начале войны, согласно исследованию компании, только 40,2% компаний сохранили коммерческую деятельность и еще 8,8% работали частично, то через два месяца количество предприятий и организаций, работающих в условиях войны, увеличилось. Более половины (54,2%) опрошенных отметили, что компания работает. Еще 16% сообщили, что бизнес работает, но только в безопасных регионах.

Инфографика: grc.ua

Какие компании пострадали больше всего

Больше всего пострадали от войны компании, работающие в строительстве, сфере обслуживания, науке и образовании.

Прекратили свою деятельность некоторые компании, представляющие автомобильный бизнес, консалтинг и аудит, аграрный сектор, промышленные и энергетические предприятия.

Прогнозы компаний по восстановлению бизнеса

Компании, до сих пор не возобновившие свою коммерческую деятельность, преимущественно не определились со своими перспективами. Более половины (53,1%) компаний из тех, кто сейчас не работает, не могут говорить о возобновлении работы, пока не закончилась война. Однако каждая пятая компания (20,4%) среди пока не возобновивших коммерческую деятельность рассматривает возможность возобновления работы в ближайшей перспективе 1-2 месяца.

Сдержано оптимистичные прогнозы относительно возобновления бизнеса до довоенного уровня озвучивают более половины компаний. На быстрое восстановление, которое будет длиться не более полугода, рассчитывают 29,1% компаний. Будут восстанавливаться в течение года 19,4% компаний.

Инфографика: grc.ua

Что необходимо компаниям для восстановления бизнеса

Испытав серьезные последствия войны, украинский бизнес отмечает, что для быстрого роста бизнеса необходима поддержка и введение изменений на государственном уровне.

Среди желаемых новаций, которые помогут восстановить экономику и деятельность компаний в частности, предприниматели чаще всего озвучивают уменьшение налоговой нагрузки, искоренение коррупции, введение действующих программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Подавляющее большинство компаний осознают, что им не хватит собственных средств для полноценного возобновления своей деятельности. 73% опрошенных озвучили, что им потребуются дополнительные инвестиции. Каждая четвертая компания (26,2%) рассчитывает на государственную финансовую помощь, на средства международных фондов надеется 16,9% компаний.

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