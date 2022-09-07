Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний — Finance.ua

Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний Сегодня 11:45 — Мир

Европейская комиссия инициирует введение налога на сверхприбыль энергетических компаний, чтобы противостоять стремительному росту цен на электроэнергию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

Эту инициативу министры энергетики ЕС намерены обсудить в пятницу, 9 сентября.

Новым налогом планируют обложить производителей ископаемого топлива и генераторов электроэнергии с низким содержанием углерода, получающих сверхдоходы благодаря искусственно завышенным ценам на электроэнергию, пишет издание.

Его также хотят применять к энергетическим компаниям, не использующим газ для производства электроэнергии, таких как ветровые и атомные электростанции.

Кроме того, Еврокомиссия выступает за взимание сбора с производителей нефти и газа, которые получили рекордные прибыли благодаря высоким ценам на энергоносители.

Высвободившиеся средства планируется направить на компенсацию уязвимым потребителям и домохозяйствам.

В планах комиссии — сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Для этого предлагается перевести промышленные процессы на периоды с низким потреблением, например, в выходные и ночью.

Брюссель также будет работать с государствами — членами ЕС по обеспечению достаточной ликвидности производителей электроэнергии, отмечает издание.

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