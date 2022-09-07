Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний — Finance.ua
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Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний

Мир
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Европейская комиссия инициирует введение налога на сверхприбыль энергетических компаний, чтобы противостоять стремительному росту цен на электроэнергию.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.
Эту инициативу министры энергетики ЕС намерены обсудить в пятницу, 9 сентября.
Новым налогом планируют обложить производителей ископаемого топлива и генераторов электроэнергии с низким содержанием углерода, получающих сверхдоходы благодаря искусственно завышенным ценам на электроэнергию, пишет издание.
Его также хотят применять к энергетическим компаниям, не использующим газ для производства электроэнергии, таких как ветровые и атомные электростанции.
Кроме того, Еврокомиссия выступает за взимание сбора с производителей нефти и газа, которые получили рекордные прибыли благодаря высоким ценам на энергоносители.
Высвободившиеся средства планируется направить на компенсацию уязвимым потребителям и домохозяйствам.
В планах комиссии — сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Для этого предлагается перевести промышленные процессы на периоды с низким потреблением, например, в выходные и ночью.
Брюссель также будет работать с государствами — членами ЕС по обеспечению достаточной ликвидности производителей электроэнергии, отмечает издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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