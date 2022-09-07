Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний — Finance.ua

Брюссель предложил налог на сверхприбыль энергокомпаний
Европейская комиссия инициирует введение налога на сверхприбыль энергетических компаний, чтобы противостоять стремительному росту цен на электроэнергию.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.
Эту инициативу министры энергетики ЕС намерены обсудить в пятницу, 9 сентября.
Новым налогом планируют обложить производителей ископаемого топлива и генераторов электроэнергии с низким содержанием углерода, получающих сверхдоходы благодаря искусственно завышенным ценам на электроэнергию, пишет издание.
Его также хотят применять к энергетическим компаниям, не использующим газ для производства электроэнергии, таких как ветровые и атомные электростанции.
Кроме того, Еврокомиссия выступает за взимание сбора с производителей нефти и газа, которые получили рекордные прибыли благодаря высоким ценам на энергоносители.
Высвободившиеся средства планируется направить на компенсацию уязвимым потребителям и домохозяйствам.
В планах комиссии — сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Для этого предлагается перевести промышленные процессы на периоды с низким потреблением, например, в выходные и ночью.
Брюссель также будет работать с государствами — членами ЕС по обеспечению достаточной ликвидности производителей электроэнергии, отмечает издание.
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