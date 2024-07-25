Бронь от мобилизации может получить новая категория мужчин — Finance.ua

Бронь от мобилизации может получить новая категория мужчин Сегодня 13:36

Бронь от мобилизации может получить новая категория мужчин

Министерство цифровой трансформации намерено бронировать от призыва работников ремонтных бригад. Это станет одним из шагов в работе по стабилизации мобильной связи при отключениях электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Постоянные обесточивания влияют и на ухудшение качества связи и интернета, ведь базовые станции мобильных операторов, которые обеспечивают покрытие, также работают от электроэнергии. Стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом — одна из главных задач Минцифры сейчас», — говорится в посте.

Минцифры приняли следующие меры для стабилизации ситуации с мобильной связью и сетью:

Внесены изменения в положения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникациями, обязав операторов обеспечить не менее 25% своих сетей автономными генераторами для работы в течение 72 часов без электроснабжения. Остальные сети должны быть оснащены аккумуляторами, которые способны поддерживать работу до 10 часов при отключении электричества. Эти аккумуляторы работают по принципу портативных зарядных устройств, снабжая энергией базовые станции.

Ужесточен контроль за соблюдением новых правил. Операторы будут подавать квартальные отчеты НЦУ, а НКЭК будет проводить проверки их выполнения.

Принято постановление № 322, одобренное регулятором, позволяющее операторам подавать запросы в Облэнерго для модернизации электросетей, ведущих к базовым станциям, что будет способствовать более быстрой зарядке аккумуляторов.

Составлен список объектов, которые должны быть снабжены непрерывным электропитанием, который ОВА передаст в Облэнерго для дальнейшего действия.

Также там напомнили, что парламент принял закон об отмене пошлин и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

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