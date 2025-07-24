Британский автопром «пробил дно» — Finance.ua

Британский автопром «пробил дно» 24.07.2025, 20:30 — Технологии&Авто

Согласно данным, опубликованным Обществом производителей и торговцев автомобилями (SMMT), производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1953 года. Эксперты говорят, что британский автомобильный сектор «пробил дно».

Об этом сообщает bankier.pl.

По данным SMMT, производство автомобилей в Великобритании за первые шесть месяцев 2025 года сократилось на 12% до 417 200 единиц. За последние 72 года хуже был только 2020 год, когда заводы были временно закрыты из-за пандемии Covid-19.

Эта тенденция обусловлена неопределенностью относительно введения тарифов США, вторым по величине рынком для британской промышленности. Это привело к тому, что многие компании приостановили или сократили производство автомобилей. Кроме того, Stellantis решила закрыть свой завод по производству фургонов Vauxhall в Лутоне.

В мае Лондон объявил о соглашении с Вашингтоном о понижении тарифов с 27,5% до 10%. Соглашение вступило в силу 30 июня.

Генеральный директор SMMT Майк Хоуз заявил Guardian, что последние шесть месяцев «были одним из самых сложных периодов для британского автомобильного сектора». «Распространено мнение, что мы пробили дно», — признал он. В то же время он выразил надежду, что отрасль достигла «низшей точки» перед ожидаемым восстановлением.

Согласно последним прогнозам SMMT, общий годовой объем производства автомобилей снизится на 15% до 775 000 единиц, а изменение этой тенденции ожидается не раньше 2026 года, когда этот показатель может возрасти до более 800 000 автомобилей. Еще в 2017 году SMMT рассчитывали производить в Великобритании 2 миллиона автомобилей в год.

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