Британский автопром «пробил дно» — Finance.ua
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Британский автопром «пробил дно»

Технологии&Авто
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Согласно данным, опубликованным Обществом производителей и торговцев автомобилями (SMMT), производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1953 года. Эксперты говорят, что британский автомобильный сектор «пробил дно».
Об этом сообщает bankier.pl.
По данным SMMT, производство автомобилей в Великобритании за первые шесть месяцев 2025 года сократилось на 12% до 417 200 единиц. За последние 72 года хуже был только 2020 год, когда заводы были временно закрыты из-за пандемии Covid-19.
Эта тенденция обусловлена неопределенностью относительно введения тарифов США, вторым по величине рынком для британской промышленности. Это привело к тому, что многие компании приостановили или сократили производство автомобилей. Кроме того, Stellantis решила закрыть свой завод по производству фургонов Vauxhall в Лутоне.
В мае Лондон объявил о соглашении с Вашингтоном о понижении тарифов с 27,5% до 10%. Соглашение вступило в силу 30 июня.
Генеральный директор SMMT Майк Хоуз заявил Guardian, что последние шесть месяцев «были одним из самых сложных периодов для британского автомобильного сектора». «Распространено мнение, что мы пробили дно», — признал он. В то же время он выразил надежду, что отрасль достигла «низшей точки» перед ожидаемым восстановлением.
Согласно последним прогнозам SMMT, общий годовой объем производства автомобилей снизится на 15% до 775 000 единиц, а изменение этой тенденции ожидается не раньше 2026 года, когда этот показатель может возрасти до более 800 000 автомобилей. Еще в 2017 году SMMT рассчитывали производить в Великобритании 2 миллиона автомобилей в год.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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