Британский автодилер Inchcape уходит из рф — Finance.ua

Дилер не планирует повторно выходить на российский рынок, но имеет кол-опцион, который позволит ему извлечь выгоду из увеличения стоимости бизнеса в течение следующих 7 лет, в частности, при его последующей продаже.
После продажи в 2021 году активов по реализации автомобилей Toyota и Audi в Санкт-Петербурге дилеру Ключавто за 70 млн фунтов у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo.
По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыль до налогообложения в размере 47 млн фунтов.