Британский автодилер Inchcape уходит из рф — Finance.ua
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Британский автодилер Inchcape уходит из рф

Сегодня 22:01Фондовый рынок
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Британский автодилер Inchcape уходит из рфБританский автодилер Inchcape уходит из рф
Британский автодилер премиум-марок Inchcape уйдет из России, продав бизнес локальному менеджменту.
Сумма сделки составит 76 млн евро с рассрочкой выплат на 5 лет. Компания рассчитывает закрыть сделку в мае 2022 года, сообщает Интерфакс.
Бизнес Inchcape будет продан местному менеджменту под руководством действующего гендиректора и финансового директора.
Выручку от продажи российских активов дилер намерен инвестировать в развитие основного дистрибьюторского бизнеса.
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Дилер не планирует повторно выходить на российский рынок, но имеет кол-опцион, который позволит ему извлечь выгоду из увеличения стоимости бизнеса в течение следующих 7 лет, в частности, при его последующей продаже.
После продажи в 2021 году активов по реализации автомобилей Toyota и Audi в Санкт-Петербурге дилеру Ключавто за 70 млн фунтов у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo.
По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыль до налогообложения в размере 47 млн фунтов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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