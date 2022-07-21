Британская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в россии местному банку — Finance.ua

Британская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в россии местному банку Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

Британская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в россии местному банку

Британский финансовый конгломерат HSBC согласился продать свой российский бизнес местному «Экспобанку».

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соглашение подписали незадолго до того, как москва заявила, что будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков в ответ на ограничения, наложенные на ее собственных кредиторов.

«После стратегического пересмотра HSBC подписал соглашение о продаже 100% своей доли АО «Экспобанк», — сообщил агентству представитель банка.

Завершение соглашения означало бы официальный выход HSBC из россии, но банк заявил, что транзакция все еще подлежит разрешению регулирующих органов в россии, добавляет Reuters.

На минувшей неделе замминистра финансов рф Алексей Моисеев заявил, что россия заблокирует продажу российского бизнеса иностранных банков, поскольку российские банки за рубежом также не могут нормально функционировать. Не понятно, может ли эта политика сорвать планы HSBC.

Деятельность HSBC в россии состояла из корпоративного банковского бизнеса, предлагавшего широкий спектр кредитных и инвестиционных банковских услуг для внутренних и международных клиентов.

В нем работало около 200 человек накануне вторжения россии в Украину 24 февраля.

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Економічна Правда По материалам:

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