Британия выдала более 700 виз украинским беженцам — Finance.ua
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Британия выдала более 700 виз украинским беженцам

Сегодня 20:21Казна и Политика
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Британия выдала более 700 виз украинским беженцам
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс сообщил, что украинским беженцам было выдано 760 виз. Такое решение было принято после того, как правительство Британии подверглось критике за отказ ослабить ограничения на въезд.
Об этом сообщает Financial Times.
Страны-члены ЕС отменили визовые требования для украинцев после военного наступления России, но Великобритания отказалась от послаблений, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
«В это время выдано 760 виз, и есть 22 тысячи заявлений, которые находятся в процессе рассмотрения. Президент Украины Владимир Зеленский напрямую попросил нас О гуманитарной помощи и ... в целом, предпочел бы, чтобы люди селились поближе к Украине», — заявил министр.
Шаппс сообщил, что во французском городе Лилль создается центр для помощи в обработке заявлений на получение виз.

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По материалам: РБК-Україна
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