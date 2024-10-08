Британия ввела санкции против российских военных за применение химоружия в Украине — Finance.ua
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Британия ввела санкции против российских военных за применение химоружия в Украине

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Великобритания ввела санкции против войск радиологической, химической и биологической защиты россии и их руководителя Игоря Кириллова. В частности, за применение химического оружия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.
Российские войска признались в использовании хлорпикрина, токсичного вещества, впервые примененного в Первой мировой войне. Это нарушение Конвенции о химическом оружии является серьезным нарушением международного права.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Лондон не останется безучастным перед лицом таких нарушений и продолжит использовать санкции против режима российского диктатора владимира путина.
По его словам, россия продолжает применять бесчеловечные методы, и Лондон не позволит ей избежать ответственности.
Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания намерена наказывать за нарушение международного права и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Великобритания также ввела санкции против двух российских лабораторий, связанных с разработкой химического оружия, и пообещала продолжить военную и финансовую поддержку Украины, включая ежегодную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Использование россиянами химического оружия

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
По материалам:
РБК-Україна
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