Британия ввела санкции против российских военных за применение химоружия в Украине — Finance.ua

Британия ввела санкции против российских военных за применение химоружия в Украине Сегодня 16:44

Великобритания ввела санкции против войск радиологической, химической и биологической защиты россии и их руководителя Игоря Кириллова. В частности, за применение химического оружия в Украине.

Российские войска признались в использовании хлорпикрина, токсичного вещества, впервые примененного в Первой мировой войне. Это нарушение Конвенции о химическом оружии является серьезным нарушением международного права.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Лондон не останется безучастным перед лицом таких нарушений и продолжит использовать санкции против режима российского диктатора владимира путина.

По его словам, россия продолжает применять бесчеловечные методы, и Лондон не позволит ей избежать ответственности.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания намерена наказывать за нарушение международного права и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Великобритания также ввела санкции против двух российских лабораторий, связанных с разработкой химического оружия, и пообещала продолжить военную и финансовую поддержку Украины, включая ежегодную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Использование россиянами химического оружия

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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