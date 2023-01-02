Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа — Finance.ua

Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа Сегодня 12:16

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило министерство иностранных дел Британии на своей странице в Twitter.

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", — говорится в сообщении.

Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

россия, на которую раньше приходилось больше половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия приступила к усилиям по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад.

Остальные будут открыты в течение следующих месяцев.

Економічна Правда По материалам:

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