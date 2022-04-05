Британия может поставлять в Украину топливо, — Галущенко

Сегодня 21:12 — Энергетика

Великобритания может стать одним из источников поставок топлива в Украину.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с британским коллегой Квази Квартенгом, сообщает Минэнергетики.

Также стороны обсудили сотрудничество двух стран в атомной энергетике.

«Российская армия пытается уничтожать нашу топливную инфраструктуру и Украина заинтересована в диверсификации направлений поставки горючего», — отметил Галущенко.

Глава Минэнергетики также выразил поддержку решения Великобритании по дальнейшему развитию ядерной энергетики. Так, с целью снижения энергетической зависимости от России Великобритания планирует увеличить свои ядерные мощности и построить 6-7 новых АЭС к 2050 году.

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