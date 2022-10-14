Британия и Канада помогут ЕБРР поддержать «Нафтогаз» и «Укрэнерго» в условиях войны — Finance.ua

Британия и Канада помогут ЕБРР поддержать «Нафтогаз» и «Укрэнерго» в условиях войны Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

Канада и Британия поддержат кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для НАК «Нафтогаз» и НЭК «Укрэнерго» перед началом холодного времени года в условиях войны.

Как сообщает «Европейская правда», заявление об этом распространили пресс-службы.

Канада подписала первую гарантию на 36,5 млрд евро — наряду с другими странами, чтобы поддержать кредит ЕБРР для «Нафтогаза» на 300 млн евро и поддержать критически важную закупку газа для Украины перед наступлением холодов.

«Канада решительно настроена поддерживать власть и народ Украины в их борьбе с противоправным и варварским вторжением пладимира путина. Этой гарантией займа на 36,5 млн евро Канада поддерживает заем ЕБРР на 300 млн евро, что поможет Украине закупить необходимые энергоресурсы», — заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Тем временем Британия предоставляет гарантию на 54,4 млн евро для кредита ЕБРР для «Укрэнерго», что поможет гарантировать работу украинской энергосистемы.

«Британия и ЕБРР продолжают поддерживать Украину не только на словах, но и делами. Эти деньги помогут обеспечить свет для домов украинцев в последующие месяцы и помогут с необходимыми средствами для правительства Украины в условиях, когда Украина продолжает бороться с противоправным вторжением путина», — отметил канцлер казны (министр финансов) Британии Квази Квартенг.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что за этот год ЕБРР может инвестировать в Украину более 1 млрд евро, и это стало возможным благодаря такой поддержке стран-доноров

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Економічна Правда По материалам:

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