Британия и Канада помогут ЕБРР поддержать «Нафтогаз» и «Укрэнерго» в условиях войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия и Канада помогут ЕБРР поддержать «Нафтогаз» и «Укрэнерго» в условиях войны

Фондовый рынок
31
Канада и Британия поддержат кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для НАК «Нафтогаз» и НЭК «Укрэнерго» перед началом холодного времени года в условиях войны.
Как сообщает «Европейская правда», заявление об этом распространили пресс-службы.
Канада подписала первую гарантию на 36,5 млрд евро — наряду с другими странами, чтобы поддержать кредит ЕБРР для «Нафтогаза» на 300 млн евро и поддержать критически важную закупку газа для Украины перед наступлением холодов.
«Канада решительно настроена поддерживать власть и народ Украины в их борьбе с противоправным и варварским вторжением пладимира путина. Этой гарантией займа на 36,5 млн евро Канада поддерживает заем ЕБРР на 300 млн евро, что поможет Украине закупить необходимые энергоресурсы», — заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд.
Тем временем Британия предоставляет гарантию на 54,4 млн евро для кредита ЕБРР для «Укрэнерго», что поможет гарантировать работу украинской энергосистемы.
Место для вашей рекламы
«Британия и ЕБРР продолжают поддерживать Украину не только на словах, но и делами. Эти деньги помогут обеспечить свет для домов украинцев в последующие месяцы и помогут с необходимыми средствами для правительства Украины в условиях, когда Украина продолжает бороться с противоправным вторжением путина», — отметил канцлер казны (министр финансов) Британии Квази Квартенг.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что за этот год ЕБРР может инвестировать в Украину более 1 млрд евро, и это стало возможным благодаря такой поддержке стран-доноров

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.