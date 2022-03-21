Британия готовится временно национализировать «дочку» Газпрома — Bloomberg

Сегодня 20:19 — Энергетика

Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления», — говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Изданию не удалось взять комментарии у подразделения «Газпрома».

«Дочка» российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.

Ранее сообщалось, что британские госорганы пытаются разорвать связи с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране.

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