«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления», — говорит источник, знакомый с этим вопросом.
Изданию не удалось взять комментарии у подразделения «Газпрома».
«Дочка» российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.
Ранее сообщалось, что британские госорганы пытаются разорвать связи с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране.