Британия готовится временно национализировать «дочку» Газпрома — Bloomberg — Finance.ua
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Британия готовится временно национализировать «дочку» Газпрома — Bloomberg

Сегодня 20:19Энергетика
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Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления», — говорит источник, знакомый с этим вопросом.
Изданию не удалось взять комментарии у подразделения «Газпрома».
«Дочка» российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.
Ранее сообщалось, что британские госорганы пытаются разорвать связи с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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