Бренд одежды Zara уходит из России — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Бренд одежды Zara уходит из России

Сегодня 18:07Фондовый рынок
149
Бренд одежды Zara уходит из РоссииБренд одежды Zara уходит из России, rau.ua
Компания, выпускающая одежду под брендом Zara, выходит из российского рынка на фоне нападения РФ на Украину.
Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Читайте также: ІКЕА останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
«Zara выходит из РФ. Белорусский трикотаж welcome», — написал министр.
Речь идет не только о Zara. По данным СМИ, испанский ритейлер Inditex SA (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и другие бренды) временно закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн-продажу в ответ на вторжение страны в Украину.
Ритейлер «не может гарантировать непрерывность сделок и торговых условий» в России, говорится в заявлении, сделанном в субботу. У Inditex имеется 502 магазина в стране, из которых бренду Zara принадлежат 86.
По материалам: УНН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.