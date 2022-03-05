Бренд одежды Zara уходит из России — Finance.ua

Бренд одежды Zara уходит из России
Сегодня 18:07 — Фондовый рынок Бренд одежды Zara уходит из России, rau.ua
Компания, выпускающая одежду под брендом Zara, выходит из российского рынка на фоне нападения РФ на Украину.
Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Zara выходит из РФ. Белорусский трикотаж welcome», — написал министр.
Речь идет не только о Zara. По данным СМИ, испанский ритейлер Inditex SA (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и другие бренды) временно закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн-продажу в ответ на вторжение страны в Украину.
Ритейлер «не может гарантировать непрерывность сделок и торговых условий» в России, говорится в заявлении, сделанном в субботу. У Inditex имеется 502 магазина в стране, из которых бренду Zara принадлежат 86.
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