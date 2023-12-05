Бренд Hyundai представил 1000-сильный суперкар: его смогут испытать все желающие (видео) — Finance.ua
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Бренд Hyundai представил 1000-сильный суперкар: его смогут испытать все желающие (видео)

Технологии&Авто
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В Барселоне представили яркий Genesis X Gran Berlinetta. Концепт-кар от премиум-бренда Hyundai останется в одном-единственном экземпляре, однако вскоре его смогут протестировать все желающие. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый Genesis X Gran Berlinetta — элегантное двухместное спорткупе с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Дизайн передней части выдержан в фирменном стиле марки — с тоненькими фарами и «клювом» радиаторной решетки. Позади установлен небольшой спойлер. У суперкара низкий (0,34) коэффициент аэродинамики.
Салон Genesis X Gran Berlinetta украшен стеганной кожей и карбоном. Во всю ширину передней панели растянут дисплей, а еще экран виртуальной приборной панели разместили прямо на руле.
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Новый Genesis X Gran Berlinetta не будет выпускаться, однако его виртуальная копия с января 2024 г. появится в компьютерной игре Gran Turismo 7. Ее можно будет скачать и опробовать.
Суперкар Hyundai оснащен сверхмощной гибридной установкой. Бензиновый V6 развивает 882 л.с. при высоких 10 000 об/мин. и работает в паре с 204-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 1086 л.с. и 1337 Н∙м.
По материалам:
Фокус
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