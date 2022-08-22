Bosch ищет покупателей на свои российские активы – СМИ — Finance.ua
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Bosch ищет покупателей на свои российские активы – СМИ

Фондовый рынок
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Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы — активами уже интересовались несколько российских ритейлеров.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке электроники.
Отмечается, что российская структура немецкой Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы», производящая в России холодильники и стиральные машины) ищет покупателей на два завода, находящихся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.
Большинство комплектующих предприятия получали из ЕС. В работающем состоянии они, по словам собеседника газеты, стоят 65-75 млн евро.
«Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», — отметил источник, добавив, что предприятия «специализированы под технологии Bosch».
«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, не приносящими прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — подтвердил другой источник, добавив, что ряд компаний, среди которых российские ритейлеры, интересовались предприятиями, но «цена показалась завышенной».
По материалам:
Економічна Правда
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