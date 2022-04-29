Боржоми приостанавливает работу из-за санкций против российских олигархов — Finance.ua
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Боржоми приостанавливает работу из-за санкций против российских олигархов

Сегодня 22:27Фондовый рынок
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Компания IDS Borjomi Georgia с 29 апреля приостанавливает работу на двух заводах в Боржоми на фоне санкций против российских олигархов.
Об этом говорится в заявлении компании.
Основной причиной сложившейся ситуации называются «финансовые трудности, которые начались из-за боевых действий в Украине».
До последнего времени единственным производителем минеральной воды «Боржоми» являлась компания IDS Borjomi Georgia, входящая в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российской структуре Альфа-групп (ранее — компания Georgian Glass & Mineral Water Co).
Принадлежит производство «Боржоми» российскому предпринимателю, основателю Альфа-банка Михаилу Фридману, который попал под санкции Запада после начала войны в Украине.
«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — сказано в заявлении компании.
В компании надеются, что в ближайшее время ситуация улучшиться, и они смогут вернуться к работе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Укрінформ
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