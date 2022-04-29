Боржоми приостанавливает работу из-за санкций против российских олигархов — Finance.ua

Боржоми приостанавливает работу из-за санкций против российских олигархов

Сегодня 22:27 — Фондовый рынок

Компания IDS Borjomi Georgia с 29 апреля приостанавливает работу на двух заводах в Боржоми на фоне санкций против российских олигархов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Основной причиной сложившейся ситуации называются «финансовые трудности, которые начались из-за боевых действий в Украине».

До последнего времени единственным производителем минеральной воды «Боржоми» являлась компания IDS Borjomi Georgia, входящая в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российской структуре Альфа-групп (ранее — компания Georgian Glass & Mineral Water Co).

Принадлежит производство «Боржоми» российскому предпринимателю, основателю Альфа-банка Михаилу Фридману, который попал под санкции Запада после начала войны в Украине.

«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — сказано в заявлении компании.

В компании надеются, что в ближайшее время ситуация улучшиться, и они смогут вернуться к работе.

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