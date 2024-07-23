Боррель рассказал, когда Украина получит первые замороженные активы рф — Finance.ua

Боррель рассказал, когда Украина получит первые замороженные активы рф Сегодня 10:36

Боррель рассказал, когда Украина получит первые замороженные активы рф

Украина получит первые деньги от замороженных в Европейском Союзе активов российской федерации уже в начале августа. Об этом по итогам встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель

По его словам, сумма составит 1,4 млрд евро. Денежные средства пойдут на системы противовоздушной обороны, снаряды и оборонно-промышленный комплекс.

«О прибылях, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 миллиарда, который, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе. Таким образом мы собираемся не только оказывать военную поддержку Украине, но и получать от самой Украины, что, безусловно, самое логичное и эффективное, что мы можем сделать», — сказал Боррель.

В то же время он назвал позорной ситуацию с задержкой помощи Украине через Европейский фонд мира. При этом он добавил, что из такой ситуации сейчас нет конструктивного выхода. Соответствующее решение блокирует Венгрия.

«В том, что касается Европейского фонда мира, вы знаете, я утратил надежду, что он может быть разблокирован. Уже больше одного года нас просят оказать давление, найти решение, сделать другие вещи… Но в эти дни это стыд. Только стыд. И не потому, что мы не можем оказать военную помощь для Украины. А еще и потому, что эти деньги должны быть оплачены странам-членам, которые уже предоставили Украине эту военную помощь, и Украина получила. Эти страны-члены не получили компенсации за то, что сделали в прошлом. Поэтому у них есть не много стимулов, чтобы делать это в будущем», — констатировал дипломат.

После полномасштабного вторжения россии в Украину на Западе заморозили активы москвы. Речь шла о примерно 300 млрд долларов. В Украине настаивали на передаче этих средств в виде компенсации, при этом на Западе были обеспокоены юридическими и репутационными рисками, которые могли бы возникнуть в случае такого шага.

В июле сообщалось, что первый транш для Украины с доходов от активов рф поступит в ближайшее время. Как сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, общая сумма процентов от замороженных активов рф будет составлять около 2,5−3 млрд евро в год.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.