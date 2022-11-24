Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева — Finance.ua

Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева Сегодня 18:10

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», — говорится в сообщении.

Кличко выразил благодарность Джонсону за поддержку. «Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду!», — добавил мэр.

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