Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева — Finance.ua
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Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», — говорится в сообщении.
Кличко выразил благодарность Джонсону за поддержку. «Ждем в Киеве снова, чтобы вручить эту почетную награду!», — добавил мэр.
По материалам:
Finance.ua
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