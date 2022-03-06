Более половины компаний остановили работу в Украине — опрос EBA

Сегодня 08:22 — Казна и Политика

Бизнес

Около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации сообщили, что не работают на период военных действий.

Об этом говорится в результатах опроса EBA, в состав которого входят более 1000 украинских компаний и предприятий с иностранным капиталом.

Так, 29% компаний-членов EBA сообщили, что в настоящее время не работают, 27% — что приостановили работу, но хотят возобновить свою деятельность, 17% компаний-членов EBA работают в полном объеме, 16% — работают, но ограничили географию работы, 19% закрыли часть офиса или торговых точек. Лишь 1% компаний, участвовавших в опросе, сообщили, что планируют свернуть бизнес.

«Большинство компаний, а именно 63% продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, 45% делают это с дополнительными или авансовыми выплатами. Только 3% были вынуждены сократить выплаты, а по 1% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, не выплачивают или вынуждены увольнять персонал», — сообщили в ассоциации.

Там также добавили, что большинство компаний-членов EBA оказывают разнообразную поддержку армии и территориальной обороне: 41% помогают финансово, 35% поддерживают своих работников, которые защищают Украину, 31% поставляют свою продукцию армии, а 29% — предоставляют услуги.

Также в EBA призывают украинские и международные компании бойкотировать Россию.

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