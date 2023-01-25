Более 70% продуктовых магазинов в Украине будут оборудованы генераторами до конца января — Finance.ua

Более 70% продуктовых магазинов в Украине будут оборудованы генераторами до конца января Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Количество оборудованных автономными источниками энергии продуктовых магазинов в Украине достигнет 1922 торговых точек, что составляет 71,7% их общего количества.

Об этом пишет в исследовании Ассоциация ритейлеров Украины.

Согласно ему, ассоциация опросила 15 ведущих торговых сетей в Украине, среди которых и крупные гипермаркеты и супермаркеты, и магазины формата «у дома».

Так, на конец декабря 2022 года почти половина продовольственных магазинов была оборудована генераторами, одновременно автономными были 96% гипермаркетов, 65% мини-маркетов и 46% супермаркетов. Кроме того, часть магазинов также функционирует как Пункты несокрушимости.

По данным ассоциации, к концу января 2023 года ритейлеры планируют увеличить количество автономных магазинов: мини-маркетов — на 3%, супермаркетов — на 26%. Следовательно, к февралю будет дополнительно оборудовано еще 546 магазинов, общее количество автономных торговых точек возрастет на 20,3%.

«Поскольку основная задача продуктового ритейла — непрерывно обеспечивать население продуктами питания и товарами первой необходимости, многие игроки отрасли от национальных сетей до региональных, локальных и даже просто магазинов товаров первой необходимости за свой счет закрыли потребность в генераторах. Таким образом ритейл доказал, что он способен выполнять функцию критической инфраструктуры и непрерывно снабжать население продуктами питания при любых условиях», — отметил председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

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